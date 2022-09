Após sequência de roubos, dupla é detida por populares

Infratores foram apresentados no Ciosp do Pacoval pela PM.

Dois jovens foram presos, na madrugada desta segunda-feira (5), após praticarem pelo menos três assaltos na zona leste e região central de Macapá.

As ações criminosas começaram por volta de 1h, quando a dupla assaltou um estabelecimento comercial na Rua Antônio Pelaes, no Bairro Cidade Nova I.

Lá, de acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), dois homens armados levaram algumas mercadorias e R$ 70. Na saída, os bandidos fizeram vários disparos na direção do empreendimento.

Equipes do 6º Batalhão da PM começaram a fazer buscas pelos suspeitos. Pouco tempo depois, dois assaltantes com as mesmas características fizeram outro roubo, às proximidades da Praça do Coco, no Centro. Mas, dessa vez, foram capturados por populares.

Quando a PM chegou ao local, testemunhas disseram que, minutos antes, a dupla tinha roubado o celular de uma mulher, usando uma arma branca.

Jackson Araújo da Silva, de 23 anos, e um adolescente de 17 anos, foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.