Aposentadorias rural e urbana podem ser somadas?

Essa é a chamada "aposentadoria híbrida"

Da EQUIPE SOUSA ADVOGADOS, de Macapá

Você, que trabalhou no campo e na cidade, provavelmente já deve ter se perguntado se pode somar a aposentadoria rural e urbana.

Neste caso, podem somar sim, mas somente o tempo de trabalho, não os valores. A aposentadoria híbrida ou mista pode ser certa para você.

Vamos saber mais?

O que é Aposentadoria Híbrida?

É possível somar os requisitos da aposentadoria por idade rural e urbana. Sendo assim, pode-se juntar os períodos de trabalho ou contribuições em categorias diferentes, para completar o tempo mínimo de contribuição.

Os 3 requisitos necessários para a concessão deste benefício previdenciário são:

Para os homens

65 anos;

20 anos de tempo de contribuição.

180 meses de carência (somado tempo urbano+rural)

Para as mulheres

62 anos;

15 anos de tempo de contribuição.

180 meses de carência (somado tempo urbano+rural)

O mais importante é que o tempo de trabalho rural pode ser computado para carência, no caso de aposentadoria por idade, sem a necessidade de recolhimento das contribuições.

Portanto, o período rural pode ajudar (e muito), quem não completou os 15 anos de trabalho urbano, a conseguir se aposentar.

Quanto Posso Receber Somando a Aposentadoria Rural e Urbana?

Primeiramente, será feito o cálculo do Salário de Benefício (SB), com a média de todos os seus salários, levando em consideração 100% do valor.

Desta média, você receberá 60% + 2% ao ano que exceder 20 anos de tempo de contribuição para os homens ou 15 anos de contribuição para as mulheres.