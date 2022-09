Samuel 12 traz lições importantíssimas

Bom dia! Samuel foi o último juiz de Israel, e o pedido do povo por um rei era um insulto a Deus e a Samuel, que não havia dado motivos ao povo para ser rejeitado como liderança política. Em seu discurso de despedida, ele lembrou que Deus havia cumprido com todas as suas promessas. O capítulo 12 traz 3 lições. Vamos acompanhar a análise com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima segunda-feira (19) com o nosso Senhor Jesus!