Bom dia! Davi seria ungido por Samuel para ser o futuro rei de Israel, mesmo estando ainda no poder o rei Saul. Isso poderia ser interpretado como traição, mas a ordem era de Deus. Saul tinha sido escolhido pelo povo pela aparência, mas isso se mostrou um erro. Ouça a análise de Samuel 16 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima quinta-feira (22).