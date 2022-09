Assaltante é preso ao deixar celular com foto pessoal na cena do crime

Caso ocorreu no município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um bandido que fez um casal sofrer momentos de terror durante um roubo a residência esqueceu seu celular na cena do crime com uma foto pessoal como protetor de tela. A pista – praticamente um mapa de localização – ajudou a polícia a identificá-lo e prendê-lo.

O caso ocorreu no último fim de semana no município de Oiapoque, a 590 quilômetros de Macapá.

De acordo com o delegado Átila Rodrigues, na madrugada de sexta-feira (9), um casal compareceu na delegacia da cidade relatando que ao chegar em casa, foram abordados por dois bandidos, um deles – o que perdeu o telefone – com uma arma de fogo.

“Os homens colocaram as vítimas no banheiro, amarraram as mãos delas e passaram cerca de 1 hora dentro da casa. Conseguiram subtrair uma pulseira, um par de brincos de ouro e três cordões, além de 600 euros [cerca de R$ 3,1 mil] e dois celulares”, comentou o delegado.

As vítimas apresentaram o celular que um dos bandidos esqueceu dentro da casa. A Polícia Civil descobriu que existia um menor de 16 anos num carro modelo Ford Ka, branco, dando apoio aos bandidos de 22 e 25 anos.

“O adolescente ficou no carro vigiando para ver se chegava a polícia ou alguém. Eles se falavam por radiocomunicação. O adolescente foi quem arquitetou tudo. Uma das vítimas, o homem, era cliente de uma oficina onde o adolescente já trabalhou. O adolescente sabia que ele tinha dinheiro em casa, trabalhava na Guiana Francesa e por isso que foi assaltado”, acrescentou o delegado.

Durante a manhã do dia 9, o indivíduo de 25 anos, que esqueceu o celular, foi identificado e os familiares dele foram encontrados. Por volta de 18h de sábado (10), os dois comparsas dele foram capturados. Já às 22h da noite, o bandido atrapalhado, porém violento, foi preso.

Dois celulares das vítimas foram recuperados. A polícia ainda segue em diligências para encontrar as armas utilizadas no crime, os outros pertences roubados e outros possíveis comparsas.

Outro fato curioso do crime é que uma das vítimas, a mulher, tinha um mandado de prisão em aberto, por tráfico de drogas, e também acabou sendo presa. Os nomes de nenhum dos envolvidos foi divulgado pelas autoridades.