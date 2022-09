Ouça a análise de Samuel 7

Bom dia! Samuel foi um grande líder e profeta. A mão do Senhor foi contra os filisteus, durante todos os dias em que o profeta esteve à frente do povo. Samuel decidiu que Deus seria a sua pedra de auxílio. Ouça a análise de Samuel 7 com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima terça-feira (13).