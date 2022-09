Bandido invade casa de criança autista e morre em confronto dentro da residência

Dois bandidos conseguiram fugir. Terceiro bandido morreu no pátio da casa

Por OLHO DE BOTO

Três assaltantes invadiram uma casa na noite deste sábado (10), e um deles acabou morrendo durante confronto com policiais do 2º Batalhão da Polícia Militar. O caso aconteceu por volta de 23h, no Bairro Renascer II, na zona norte de Macapá.

De acordo com a polícia, dois bandidos conseguiram fugir. O terceiro, identificado como Gabriel Cordeiro da Gama, de 20 anos, decidiu descarregar um revólver calibre 38 contra a polícia e foi baleado.

A reportagem de SN apurou que no imóvel invadido estavam quatro pessoas, entre elas, um menino autista de 5 anos e a irmã dele de 6. As crianças estavam dormindo e não escutaram a mãe pedindo socorro à polícia e aos vizinhos.

O pai das crianças havia saído pra trabalhar e elas ficaram na companhia da mãe e de um tio, o único que estava no pátio, com o portão fechado, quando os ladrões surgiram do quintal vizinho e pularam o muro pra dentro da casa.

De acordo com informações repassadas à polícia, o tio das crianças foi rendido e levado pra dentro de casa. No interior do imóvel, ele reagiu se agarrou com um dos assaltantes e começou a gritar.

Nesse momento, a mãe das crianças percebeu o que estava acontecendo e se trancou no quarto para acionar a polícia.

Rapidamente a residência foi cercada pela PM. Porém, dois suspeitos conseguiram escapar pulando quintais. Gabriel foi atingido e morreu no pátio da casa.

A PM informou que já foi sendo recebida a tiros, por isso, revidou.