Bandido que assaltou reunião política morre em tiroteio com o Bope

O confronto com a Companhia de Choque aconteceu no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um assaltante morreu baleado durante uma intervenção do Bope, na noite de terça-feira (6), na zona sul de Macapá.

O confronto com a Companhia de Choque aconteceu no Bairro Novo Buritizal, numa área periférica com acesso pelo Beco da Avenida Heráclito Juarez.

Ewerton Alan Souza Ribeiro, conhecido como Cacique, tinha passagens pelos crimes de roubo e tráfico de drogas.

A PM informou que foi acionada para dar apoio ao delegado Vladson Nascimento, da Polícia Civil do Amapá. O objetivo era cumprir um mandado de prisão contra o indivíduo, mas ao ser localizado, o foragido resistiu à ordem de prisão, passando a se abrigar numa casa e, de lá, passou a fazer disparos em direção aos militares, o que deu início à troca de tiros.

Um dos crimes cometidos pelo bandido ocorreu no dia 12 de junho deste ano. A investigação da Delegacia Especializada em Crimes Contra o Patrimônio revelou que ele estava entre os 4 assaltantes armados e de coletes à prova de balas, que invadiram a loja Jumbinha e roubaram mercadorias e pertences de clientes.

Além disso, o foragido também foi reconhecido como autor de um roubo que ocorreu há cerca de um mês, no Bairro do Trem, também na zona sul, uma das vítimas compareceu ao local do confronto e disse que participava de uma reunião política, na frente de casa, quando Ribeiro e um comparsa chegaram e roubaram mais de 20 celulares.

Com o assaltante, os peritos encontraram uma pistola calibre ponto 40, munições e uma porção de drogas.