Bandidos rendem vendedor de peixes e roubam R$ 12 mil

Crime ocorreu no Conjunto Habitacional Macapaba, na zona norte da capital do Amapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Durante a madrugada desta sexta-feira (16), um grupo criminoso invadiu o apartamento de um vendedor de peixes no Conjunto Macapaba, na zona norte de Macapá, e roubou cerca de R$ 12 mil. O dinheiro seria a renda de seu trabalho diário.

De acordo com o Centro Integrado de Operações em Defesa Social (Ciodes), cinco infratores com arma de fogo renderam a vítima e sua família no imóvel, localizado na quadra 14 do habitacional.

A vítima conseguiu acionar a Polícia Militar do Amapá, porém não soube informar as características dos criminosos.

Mesmo sendo realizadas diligências, ninguém foi preso.

Foto: Arquivo/SN