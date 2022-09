“Banho” com lenço umedecido e louça suja: o que faz a falta de água em Macapá

Pilhas de louças e casa suja se tornaram cenas comuns. População reclama de comunicação com a Companhia de Saneamento do Amapá (CSA).

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Se vivesse em um reality show, certamente o amapaense seria forte candidato à vitória, especialmente nas provas de resistência. Esta semana, desde a segunda-feira (26), muitos bairros da capital estão sofrendo com a interrupção no abastecimento de água tratada.

Em alguns locais, como na rua Heráclito Juarez Filho, no Bairro Buritizal, a falta do líquido ocorre há quatro dias ininterruptos. Sem água em casa, a rotina muda.

O músico Marcus Fernandes contou ao Portal SelesNafes.com parte dos perrengues que ele, sua família e vizinhos têm passado nos últimos dias.

O “banho”, na verdade a higienização, em alguns momentos apenas com lenços umedecidos, com água mineral ou com água do poço artesiano do vizinho, que ajudou com baldes vários moradores da região.

A situação é constrangedora, como relata o músico, que lamenta por ter que ver sua mãe ser submetida a esse tipo de provação.

Para quem tem mania de limpeza, conta o cantor, é ainda mais agoniante ter que ver as pias cheias de louças e não ter água para fazer o asseio da casa. Para piorar, ele reclama da comunicação com a Companhia de Saneamento do Amapá (CSA).

“A gente liga pra lá e pergunta se eles têm alguma previsão, e eles apenas dizem que não. Parece que estão falando com um qualquer. Não sabem informar nada. A galera tá vivendo de água mineral. Cheguei em casa e a mamãe pegou água na vizinha que tem um poço, pegou uns baldes de água. Tá todo mundo sem água”, protestou Marcus.

CSA

A Companhia de Saneamento do Amapá (CSA), admitiu o problema, que estaria ocorrendo na captação da água no Rio Amazonas. No início desta noite, em novo comunicado, a empresa informou que o problema está resolvido. Leia a nota na íntegra.

“A Concessionária de Saneamento do Amapá (CSA) informa que a manutenção emergencial realizada na Estação de Captação de Água Bruta do Rio Amazonas resultou na estabilização do sistema, que segue em observação, mas já retoma gradativamente suas atividades.

A previsão é que nas próximas 24h a rede seja pressurizada e as intermitências reduzidas nos bairros atendidos pelo sistema central de abastecimento de água.

A CSA orienta aos clientes que novas ocorrências de falta de água sejam registradas na Central de Atendimento 24h, no número 0800 086 0116. Esse procedimento favorece o mapeamento das áreas que precisam de mais atenção”.