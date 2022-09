Bope: morre 2° assaltante de bando que realizou série de roubos em Macapá

Tiroteio entre policiais e bandido ocorreu no Conjunto São José, na zona sul de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Ronald Vitor Brito Macedo, de 19 anos, morreu no fim da tarde desta segunda-feira (12), depois de entrar em confronto com militares do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) no Conjunto Habitacional São José, na zona sul de Macapá.

De acordo com a Polícia Militar do Amapá, ‘RD’ como ele era conhecido, integrava um grupo criminoso especializado em roubos em residências e estabelecimentos comerciais na cidade. Nos últimos meses, o bando teria feito assaltos em sequência na capital.

Dentre esses crimes, está o roubo à loja Jumbinha, no mês de junho, quando RD e seu bando, fortemente armados, assaltaram clientes, funcionários e o caixa do estabelecimento. Na fuga, raptaram uma motorista de aplicativo – que foi liberada horas depois.

Ainda segundo a polícia, RD também está envolvido numa tentativa de roubo onde feriu um policial no abdômen. Contra o assaltante havia um mandado de prisão em aberto, também por assalto.

A Polícia Civil já investigava a localização de RD. Conforme o capitão João Oliveira, da Companhia de Choque do Bope, hoje, populares denunciaram que ele estaria transitando pelo conjunto com uma arma de fogo na cintura.

“Nossas equipes se deslocaram para o local, adentraram e identificaram o indivíduo, que observou a presença dos policiais e tentou se esconder dentro de um apartamento. Ao se aproximar, nossa equipe foi recebida com disparos. Foi necessário revidar”, resumiu o oficial.

RD foi atingido e não resistiu. A arma apreendida com o criminoso, um revólver de calibre 38, com dois cartuchos deflagrados, foi entregue à Polícia Civil, juntamente com um cordão dourado e um celular.

RD foi o segundo integrante do grupo criminoso a morrer em confronto com o Bope. Um outro bandido que integrava esse bando, identificado como Ewerton Alan Souza Ribeiro, conhecido como Cacique, também morreu durante intervenção policial com a Rotam/Bope, na noite do dia 6 de setembro.

Segundo o pai, RD havia se mudado há cerca de um mês com a namorada para um dos apartamentos do habitacional. Ele morreu no bloco 11, da quadra 7.

O pai de RD informou que o filho foi apreendido quando menor, por tráfico de drogas.