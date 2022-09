Bope prende assaltante e traficante após roubo em posto de combustível

Dupla foi apresentada pelos militares no Ciosp do Pacoval, em Macapá, por tráfico e roubo.

Por OLHO DE BOTO

Uma arma, cartões de créditos, porções de drogas, 7 celulares, dinheiro e uma motocicleta que havia sido roubada no último sábado, em Macapá, foram apreendidos durante ação do Bope na segunda-feira (26).

Na ação policial, dois homens acabaram presos por crimes distintos. Um deles é Gabriel Duarte, de 25 anos.

Ele era o passageiro de uma moto roubada que teria participado de um assalto a um posto de combustíveis na madrugada de domingo para segunda, por volta de 2h40, no Bairro Jardim Felicidade, na zona norte de Macapá.

A Polícia Militar do Amapá divulgou imagens do crime. Segundo a polícia, é Gabriel Duarte quem aparece nas filmagens na garupa da motocicleta sacando uma arma e rendendo o frentista após encher o tanque do veículo.

Antes de fugir com o comparsa, ele ainda dá dois disparos na direção da vítima, mesmo depois dela entregar o dinheiro, cerca de R$ 300. Nenhum dos tiros acertaram a vítima.

Na tarde de segunda, dois suspeitos foram vistos pela Rotam/Bope na moto roubada, trafegando na região central da capital. Durante a perseguição, os criminosos perderam o controle da direção e caíram. Ainda assim, o piloto conseguiu escapar.

Já Gabriel não teve a mesma sorte. Preso, ele teria confessado o crime e disse à polícia que vinha cometendo outros roubos a mando de um traficante, que fornecia a arma, um revólver calibre 38 apreendido.

Foi, então, que os militares chegaram até Cleuson Costa da Luz, flagrado em um Argo vermelho, com cerca de 800 gramas de crack e uma quantia em dinheiro.

O delegado plantonista do Ciosp do Pacoval, Anderson Silwan, autuou Clelson por tráfico de drogas e Gabriel por tentativa de latrocínio contra o frentista e porte ilegal de arma.