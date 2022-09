Candidata ao Senado evita entrevistas ao vivo e cancela participação na TV

Rayssa Furlan foi alvo de críticas nas redes sociais após entrevista em emissora de rádio, e tem cancelado participações ao vivo

Por SELES NAFES

Depois da repercussão negativa nas redes sociais após a entrevista à rádio Diário FM, em agosto, a candidata Rayssa Furlan (MDB) tem sido aconselhada pela coordenação de sua campanha a evitar a presença em novos programas jornalísticos, especialmente se for ao vivo. Ela parece ter aceitado o conselho, e hoje (1º) não foi à rodada de entrevistas da Rede Amazônica (Globo).

As entrevistas estão sendo feitas no Bom Dia Amazônia, e são ao vivo. No dia 26 de julho, ela também tinha cancelado a participação na rodada do Balanço Geral, da TV Equinócio (Record). O programa também é ao vivo.

As entrevistas na Rede Amazônica começaram com Davi (UB), Capi (PSB), Guaracy (PTB) e hoje seria a vez de Rayssa. No entanto, os editores responsáveis pelo Bom Dia Amazônia receberam uma nota da campanha de Rayssa informando que ela não poderia participar em função de “compromissos de campanha” no interior do Estado.

O anúncio surpreendeu o jornalismo da Rede Amazônica, principalmente porque houve uma reunião em maio com representantes de todas as coligações exatamente para discutir, com antecedência, as datas das entrevistas de cada candidato.

Na nota enviada hoje à emissora, a candidata ao Senado também confirma que não participará da rodada na rádio CBN (que pertence ao grupo Rede Amazônica), marcada para a próxima segunda-feira (2).

Amanhã (2), o Bom dia Amazônia seguirá com a rodada de entrevistas dos candidatos ao Senado com Sueli Pini (PRTB).