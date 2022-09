Casal é encontrado morto

Crime ocorreu no Arquipélago do Bailique

Compartilhamentos

Da REDAÇÃO

A Polícia Civil do Amapá vai investigar a morte de um casal, ocorrida no arquipélago do Bailique, a 150 km de Macapá. A suspeita é de que o marido tenha matado a esposa e cometido suicídio em seguida.

Os corpos foram descobertos pelo pai da jovem que acionou policiais militares da Vila Progresso, ontem (9), por volta das 20h. O casal vivia na Vila de Jaranduba, uma das muitas comunidades ribeirinhas do Bailique.

De acordo com a PM, os corpos de Leonara Vilhena Barbosa, de 24 anos, e do marido José Vilhena Filho, estavam no quarto do casal. O pai relatou aos policiais que não tinha visto o genro e a filha durante o dia, e que a noite, por volta das 19h, decidiu ir até a residência checar o que havia ocorrido quando encontrou os corpos.

No local do crime, havia uma espingarda calibre 22, possivelmente usada pelo marido. O caso foi registrado no Ciodes pela PM como feminicídio seguido de suicídio, mas a Polícia Civil abriu inquérito para apurar.

No entanto, os investigadores terão dificuldades. Apesar da orientação para que o quarto permanecesse isolado, policiais militares relataram que a família da jovem retirou o corpo do local para fazer o velório e sepultamento, descaracterizando a cena do crime.