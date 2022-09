Central das Eleições e SN farão sabatina com os candidatos ao Senado

Encontro com representantes das campanhas discutiu detalhes da entrevista que começará na próxima segunda, 19

Por SELES NAFES

Depois da sabatina com os candidatos ao governo do Estado, o Portal SelesNafes.Com e o programa Central das Eleições farão uma rodada de entrevistas com os postulantes ao Senado. Um encontro nesta quinta-feira (15) com os representantes das campanhas discutiu os detalhes da rodada, que começa na próxima segunda-feira (19).

As assessorias de comunicação de todos os candidatos foram convidadas para a reunião, que ocorreu no escritório do Portal SN, às 10h. Estavam ausentes apenas os representantes dos candidatos Valdenor Guedes (Avante) e Rayssa Furlan (MDB), mas, após um consenso, os nomes deles foram incluídos no sorteio para garantir que eles também possam se organizar a tempo de participar do programa, que é exibido pela rádio Tarumã 104,3 FM, a partir das 7h30min.

Pela ordem de sorteio:

Segunda (19), Rayssa Furlan (MDB)

Terça (20), Valdenor Guedes (Avante)

Quarta (21), Capi (PSB)

Quinta (22), Gilberto Laurindo (Patriota)

Sexta (23), Guaracy Júnior (PTB)

Segunda (26), Sueli Pini (PRTB)

Terça (27), Davi Alcolumbre (UB).

Ficou acordado no encontro que os questionamentos abordarão os temas: desenvolvimento econômico, saúde, segurança e educação, além de temas políticos de campanha.

A entrevista de 40 minutos será dividida em dois blocos, além de 2 minutos para apresentação pessoal do candidato e mais 2 minutos para considerações finais. A entrevistas começarão às 8h.

Os representantes dos candidatos também concordaram que não serão admitidas ofensas, como xingamentos e citações desrespeitosas.

Nota: O Central das Eleições é apresentado por mim, Silvio Sousa e Humberto Moreira.