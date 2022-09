Clécio e Davi ocupam Cândido Mendes em ‘mega caminhada’

Organizadores afirmam que evento reuniu entre 40 mil e 50 mil apoiadores

O candidato ao governo do Estado, Clécio Luís (SD), fez caminhada neste sábado (10) acompanhado do candidato ao Senado, Davi Alcolumbre (UB), num dos maiores atos da campanha até agora. Os organizadores estimam que entre 40 mil e 50 mil apoiadores acompanharam o evento.

A caminhada ocupou o principal trecho da Rua Cândido Mendes, no Centro Comercial, entre a Praça Veiga Cabral e o Mercado Central.

“Vocês não têm ideia da visão que temos aqui do trio. O final da nossa caminhada está lá no Mercado Central. Só tenho a agradecer a Deus e a vocês que vieram participar desse movimento. Esse é o movimento da esperança. O movimento de quem sonha com um Amapá melhor para todos”, disse Clécio.

Os dois candidatos caminharam de mãos dadas com apoiadores e receberam manifestações dos trabalhadores do comércio.

O Mercado Central foi lembrado como a obra que devolveu dignidade aos empreendedores, junto com o Shopping Popular.

“Pra gente é muito gratificante ver o reconhecimento do nosso trabalho. Mas eu quero dizer pra vocês que como governador, eu posso, e vou fazer muito mais pelo Amapá. Porque nós queremos governar para todos. Queremos governar também para as minorias. Vamos juntos transformar o Amapá”, comentou o ex-prefeito.

“Eu só tenho a dizer muito obrigado. Vocês representam a vontade do povo. E essa eleição quem vai decidir e o povo. O povo que quer um Amapá melhor com Clécio e Davi pra continuar desenvolvendo o nosso estado”, comentou o senador, candidato à reeleição.