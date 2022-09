Clécio fala de economia, saúde e diz que será o ‘melhor parceiro de Furlan’

Ex-prefeito de Macapá foi o entrevista no programa Central das Eleições

Por SELES NAFES

O candidato ao governo do Estado pelo Solidariedade, Clécio Luís, disse nesta quinta-feira (8) que a saúde e a geração de empregos serão prioridades em seu governo, e que depois da eleição vai procurar ser parceiro do prefeito da capital, Dr Furlan (sem partido). Foi durante a rodada de entrevistas do programa Central das Eleições, realizado pela Tarumã FM e o Portal SelesNafes.Com.

Clécio chegou pontualmente às 8h, acompanhado de assessores e cumprimentou todos os funcionários da emissora. Já no estúdio, durante 40 minutos, ele falou sobre plano de governo e política.

Sobre economia, Clécio foi questionado sobre o plano de obras rodoviárias batizado por ele de “Arco Metropolitano da Transformação”. De acordo com o candidato, a meta é concluir a duplicação da Rodovia Duca Serra (em andamento), construir uma nova avenida do Bairro do Goiabal ao Bairro Universidade, ligando as zonas oeste e sul; duplicar a AP-440 (Ramal do km 9), e abrir uma nova rodovia entre o Bairro do Coração e a JK, que também será revitalizada.

“Estamos preparando isso porque Santana vai voltar a ser o grande motor da economia amapaense. O prefeito Bala está preparando a área do antigo lixão que será um terminal logístico”, adiantou, afirmando que rodovias do interior do estado, como o Ramal do Farinha, do Cunani e a rodovia Laranjal/Vitória do Jari, também serão prioridades para apoiar a produção agrícola e o turismo.

Sobre a saúde, Clécio explicou que estará presente no HE, Hospital da Criança, Hcal e Hospital de Santana despachando como governador, a partir de 2 de janeiro. Além da conclusão do novo pronto-socorro, ele garantiu que vai cumprir integralmente o piso nacional da enfermagem, independentemente da decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

“De imediato também reabastecer a rede pública com medicamentos e mobiliário. Teremos um novo pronto-socorro com 250 leitos, 3 vezes mais do que temos hoje (80 leitos). O senador Davi conseguiu R$ 130 milhões, a área que era do Exército e o projeto arquitetônico. Isso vai nos permitir avançar para Santana para concluir o hospital e a maternidade de lá”, informou. Clécio também revelou que vai construir uma nova UPA na zona oeste e um centro de diagnóstico e tratamento de câncer, com radioterapia.

Questionado sobre os embates na campanha eleitoral, especialmente com o prefeito Dr Furlan, Clécio disse que “o mal se paga com o bem. Depois da eleição serei o melhor parceiro do prefeito Furlan”.

O candidato, que já foi prefeito de Macapá por dois mandatos, foi o segundo entrevistado da rodada. Amanhã (9), será a vez de Gesiel Oliveira (PRTB) participar do Central das Eleições.