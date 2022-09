Clécio pede confiança de eleitores onde executou obras de saúde, educação e esporte

Compartilhamentos

O candidato do Solidariedade ao Governo do Amapá, Clécio Luís, foi às ruas com sua militância no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá.

Durante o mandato como prefeito da capital, Clécio entregou obras na comunidade e no entorno, como a UBS reestruturada, pavimentação de vias, o Complexo Turístico Jandiá, o Centro POP para pessoas em situação de rua e o Centro de Referência de Assistência Social (Cras), que oportuniza acesso à benefícios de assistência social.

“É gratificante ver que mudamos, e muito a vida das pessoas aqui. E é mais gratificante ainda, saber que podemos fazer muito mais pelo nosso povo. Aqui no Perpétuo Socorro nós tivemos obras e serviços concluídos em vários setores. Na saúde, mobilidade urbana, esporte e lazer e assistência social. Mas quero fazer muito mais. Como governador, vou ter essa oportunidade de transformar o Amapá”.

Clécio também visitou casas de moradores e ouviu demandas deles.