Ouça a análise de Samuel 9

Compartilhamentos

Bom dia! Israel sempre teve seu rei, o Rei dos Reis. Mas o povo queria um homem para governar a todos, e seria preciso um acordo entre as 12 tribos. Eles levaram a demanda para Samuel, que teria que decidir. Samuel pediu orientação a Deus, que escolheu Saul. Mas não basta ser o escolhido. Saiba porque na análise do capítulo 9 de Samuel com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira (15) com o nosso Senhor Jesus!