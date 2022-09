Com sistema em crise, rodoviários anunciam greve

Paralisação em Macapá está marcada para a próxima sexta-feira, dia 30.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Em meio à crise do sistema de transporte público em Macapá, que tem deixado lotados pontos de ônibus e a população várias horas à espera de um coletivo, trabalhadores rodoviários anunciaram greve para a próxima sexta-feira (30).

A pauta dos trabalhadores é de reajuste de cerca de 8%. No entanto, até a pauta salarial parece ter ficado em segundo plano, pois o que mais os rodoviários reivindicam mesmo é o pagamento de salários atrasados.

A situação pior é a do Grupo Sião Thur, que tem – segundo afirma o sindicato da categoria –, cinco meses de salários atrasados. É o rendimento de quase a metade de um ano. Além disso, as férias também são um problema tanto na Sião Thur quanto na empresa Capital Morena.

No dia 16 deste mês, após decisão de greve pela categoria, o Ministério Público do Trabalho (MPT) intermediou uma rodada de negociações entre trabalhadores e patrões. Deste encontro saiu um voto de confiança do Sincootrap e, por isso, o movimento paredista foi cancelado.

No entanto, esta semana, novamente, os rodoviários alegam que sequer a patronal respondeu às questões do MPT. Assim, a greve voltou à ordem do dia.

“A patronal sequer se deu ao trabalho de responder ao Ministério Público, então, mesmo que respondesse, mas respondesse pela negativa, nós já tínhamos deixado claro na assembleia da segunda-feira [19] que estaríamos entrando em greve a partir de zero hora do dia 30”, declarou o presidente do Sincootrap, Cristiano Augusto.

O Portal SelesNafes.com entrou em contato com o Sindicato das Empresa de Transporte de Passageiros do Amapá (Setap), que ficou de se posicionar ainda nesta segunda-feira (26).