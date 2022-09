Como tirar certidão de cárcere para auxílio reclusão?

Documento deve ser emitido pelo diretor da unidade penal onde a pessoa se encontra presa.

Nele, tem a informação do lugar que se encontra, além de pôr todos os outros estabelecimentos prisionais onde esteve e ainda o registro de faltas disciplinares, caso aconteçam.

Essa declaração é necessária para que o cidadão se apresente ao INSS, provando que está em regime fechado ou semiaberto e, assim, solicitar o pagamento do auxílio-reclusão.

Como conseguir a certidão de cárcere:

A certidão de cárcere pode ser solicitada pelo familiar, responsável pelo dependente, ou advogado constituído.

Primeiramente, você deve ir à unidade prisional, com procuração do interno ou do dependente, OAB do advogado e identidade do interessado.

Lá você irá preencher uma documentação e a direção vai emitir o relatório com todas as informações necessárias.

IAPEN: Rod. Duca Serra, 22 – Cj – Marabaixo, Macapá – AP.

SEAP: R. dos Tamoios, 1592 – Batista Campos, Belém – PA

Essa declaração precisa ser renovada a cada três meses ou o benefício será suspenso.

Passo-a-passo para solicitar auxílio-reclusão:

O pedido pode ser feito de qualquer lugar, pela internet através do aplicativo do Meu INSS ou pelo site.

1 – Faça o seu login, depois disso, na página inicial clique no botão de “novo pedido”:

2 – Selecione a opção de “Auxílio Reclusão”, escolha a opção para o benefício rural ou urbano e clique em avançar. Durante o processo você pode ler sobre quem tem direito ao benefício, além de informações sobre a digitalização dos documentos:

3 – Posteriormente, preencha todos os dados solicitados e anexe os documentos digitalizados:

Por fim, avance e confirme os dados, será gerado o número de processo. Sua solicitação é enviada e você pode acompanhar posteriormente em “Consultar pedidos”, também no seu aplicativo.