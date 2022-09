Concurso do Detran: edital com 536 vagas já está disponível

Inscrições iniciam na próxima segunda-feira, dia 12. Fundação Carlos Chagas é banca organizadora do certame.

Já está disponível o edital do concurso público com 536 vagas, entre imediatas e cadastro reserva, para o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran-AP).

O certame é organizado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) e oferta vagas com cargos para os níveis médio e superior, nas carreiras de assistente administrativo de trânsito; analista de contabilidade e controle; analista jurídico em trânsito; analista de gestão de trânsito; analista de tecnologia da informação; educador de trânsito; tradutor e intérprete em libras; médico perito de trânsito; e psicólogo perito de trânsito.

As inscrições iniciam no dia 12 de setembro, a partir das 10h e seguem até às 14h do dia 10 de outubro, pelo endereço eletrônico: www.concursosfcc.com.br.

As provas objetivas e discursivas estão previstas para acontecer no dia 11 de dezembro, nos turnos da manhã (nível médio) e tarde (nível superior), com exceção do cargo de tradutor intérprete em Libras, cuja prova está prevista para ocorrer em 26 de março de 2023.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 80 para concorrência a nível médio e R$ 120 para nível superior.