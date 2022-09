Consultar, antes de decidir

Ouça a bela lição em Samuel 23

Bom dia! Davi e seus guerreiros ainda fugiam do rei Saul, mas decidiram libertar uma cidade do poder dos filisteus. Antes de partir para a batalha, ele consultou a Deus. Depois da vitória, ficou sabendo que Saul estava indo a seu encontro para matá-lo, e mas mais uma vez Davi pediu orientação do Senhor pois tinha esse hábito, diferente de nós nos dias de hoje. Ouça a análise de Samuel 23 com o pastor Josué de Almeida e canal Reavivados por sua Palavra, e tenha uma ótima quinta-feira (29) com o nosso Senhor Jesus!