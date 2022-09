Criança de 3 anos atira em irmão gêmeo com a arma do pai

O pai é colecionador de armas e se apresentou no Ciosp com a pistola

Por RODRIGO ÍNDIO

Uma criança de 3 anos disparou um tiro contra o irmão gêmeo, na noite desta quinta-feira (22), em Macapá. De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar ao Ciodes, o pai é colecionador de armas.

O acidente ocorreu no início da noite, perto das 18h30min, e a ocorrência foi atendida por policiais do 2º BPM. A família informou aos policiais que o pai se preparava para sair de casa em direção a um clube de tiro, e abriu o cofre onde guarda as armas.

Uma pistola Taurus de 9mm teria ficado de fora do cofre. Sem a presença de um adulto na sala do cofre, uma das crianças se aproximou, apanhou a pistola e disparou contra o irmão gêmeo.

Parentes que estavam em outra parte da residência ouviram o disparo correram para ver o que tinha acontecido, e encontraram a criança no chão com o armamento próximo dela. A criança foi levada pela mãe para a UPA do Novo Horizonte, na zona norte de Macapá, e depois transferida para o Hospital de Emergência.

O pai se apresentou junto com a arma no Ciosp do Pacoval para prestar esclarecimentos. O armamento tinha 16 munições intactas e uma deflagrada. O caso é tratado como tiro acidental e omissão.

Até às 23h, a criança continuava em atendimento no Hospital de Emergência de Macapá. Ela passou por exames, estava intubada e sendo avaliada por um neurologista. O projétil teria entrado pela bochecha da criança e saído pelo pescoço, causando fratura numa vértebra cervical.