Cultura afasta jovens da criminalidade, afirma Clécio ao se comprometer com o segmento

Candidato ao Governo do Amapá se reuniu com os movimentos culturais e sociais em Macapá e assinou termo de compromisso.

Em agenda de campanha no fim de semana, o candidato do Cidadania ao Governo do Amapá, Clécio Luís, reuniu e se comprometeu com os movimentos culturais e sociais do Esatdo.

Ele assinou um termo de compromisso com representantes da capoeira, hip hop, artesanato, quadra junina, Marabaixo, religiões de matrizes africanas e comunidades quilombolas.

O documento apresenta estratégias que propõem políticas públicas voltadas para cada segmento. Segundo Clécio, a principal é o fomento de todas as manifestações culturais.

“O termo de compromisso faz com que a gente tenha esse olhar para trabalhar junto com eles. Hoje a melhor maneira de fazer isso é através de editais que possam chamá-los para fazer incentivo e fomento para que possam continuar fazendo seu papel coletivo”, afirmou.

Para o candidato, ainda como parte da valorização de todos os segmentos, é necessário concluir o processo do marco regulatório, concluir o sistema estadual de cultura com todas as ferramentas do conselho, da legislação e do fundo.

“Os movimentos culturais e sociais, com seus projetos junto as comunidades têm um papel importantíssimo, chegando muitas vezes onde o poder público não chega, que é tirar crianças e jovens da situação de rua e da criminalidade”. Afirmou, Clécio, durante o evento.