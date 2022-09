Davi diz que ataques na campanha não impedirão parcerias com adversários de hoje

Davi Alcolumbre encerrou a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O candidato ao Senado pelo UB, Davi Alcolumbre, disse nesta terça-feira (27) que depois da campanha eleitoral vai procurar restabelecer alianças com adversários de hoje, entre eles o prefeito de Macapá, Dr Furlan, que nas últimas semanas mudou de aliado a acusador. Davi encerrou a rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado da Central das Eleições e SelesNafes.Com, na Rádio Tarumã FM.

O candidato ao Senado lembrou da carreira política como vereador, 3 vezes deputado federal, senador e presidente do Senado, além dos dois dias como presidente da República interino, em 2019. Foi quando ele assinou a medida provisória que iniciou o processo definitivo de transferência das terras da União para o Amapá.

“Sou o maior apoiador da prefeitura de Macapá, independente do processo eleitoral. Disputei em 2018 contra o Waldez (o governo). Quando fui eleito presidente do Senado, e no mesmo dia liguei pro governador e disse que não poderia como presidente do Senado e filho do Amapá deixar de trabalhar para o Amapá. Conseguimos resolver problemas antigos. Quando os políticos brigam, quem perde é a população”, avaliou.

“Me coloco desde já a disposição do prefeito Furlan e dos 15 que apoiam ou não me apoiam”, acrescentou.

BR-156 e novo HE

Questionado sobre a BR-156 não ter avançado nos últimos anos, Davi lembrou que conseguiu a transferência da obra do trecho Sul para o Exército Brasileiro, com garantia de R$ 154 milhões já disponíveis. O parlamentar informou que a obra ainda não começou somente porque faltava o licenciamento ambiental de um trecho.

“Já há hoje a liberação do Dnit e do Ibama para os primeiros 10 km, e estão em execução 35 km de obras de arte (pontes)”, informou.

Sobre o trecho norte da BR-156, ele garantiu que irá cobrar do Ministério dos Transportes, Funai e Ibama a passagem da obra nas terras indígenas. Segundo ele, a retomada da BR-156 norte será uma das prioridades do próximo mandato.

Ao explicar sobre o novo Hospital de Emergência de Macapá, que já tem R$ 150 milhões garantidos e área doada pelo Exército no valor de R$ 30 milhões, Davi assegurou que a partir do ano que vem vai se dedicar a conseguir recursos para equipar o hospital.

Infraestrutura

O candidato ao Senado também informou que ainda no fim do ano o governo concluirá a Rodovia Norte Sul, com a inauguração do Elevado da Integração. Essa obra, comentou, também só foi possível após a concordância do Exército em doar a faixa lateral da Duca Serra.

“Aquela obra custa R$ 100 milhões, e é a maior obra de infraestrutura urbana do Amapá, por onde passam 90 mil carros por dia”, comentou.

Sobre a eleição presidencial e a polarização entre Lula e Bolsonaro, Davi lembrou que a candidata do partido dele é a senadora Soraia Tronicke (MT). Contudo, ressaltou que o mais importante para ele será manter a relação institucional, independentemente de quem esteja no Planalto.

“A obra do HU quem liberou a primeira parcela de R$ 99 milhões foi o meu mandato de senador no governo Michel Temer. O presidente Bolsonaro também ajudou muito o Amapá, e eu reconheço isso. E esse trabalho continuarei fazendo com o próximo presidente”.