De novo, Rayssa evita sabatina com jornalistas

Candidata, que tem se esquivado de dar entrevistas, acusou o site de ser parcial na cobertura da campanha pelo Senado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A candidata ao Senado pelo MDB, Rayssa Furlan, anunciou nesta quinta-feira (15) que não participará da rodada de entrevistas de SelesNafes.Com e Central das Eleições, na rádio Tarumã FM, na próxima semana. A assessoria de comunicação dela alegou que o site tem sido parcial na cobertura da eleição ao Senado, mas a verdade é que Rayssa tem evitado dar entrevistas, especialmente ao vivo.

Representantes de todos os candidatos ao Senado foram convidados para a reunião de hoje (15) que tratou das regras da entrevista, tempo de duração e temas a serem debatidos. Estavam presentes os assessores de João Capiberibe (PSB), Davi Alcolumbre (UB), Sueli Pini (PRTB), pastor Guaracy Júnior (PTB) e Gilberto Laurindo (Patriota).

Diante do silêncio da assessoria de Rayssa até a hora da reunião, o nome dela foi colocado no sorteio de comum acordo com os representantes das campanhas, assim como de Valdenor Guedes (Avante) que já confirmou participação.

O objetivo foi dar a eles tempo para se organizarem e proporcionar aos dois a mesma chance democrática de expor ideias numa entrevista de 44 minutos.

Depois do encontro, no entanto, a assessoria da candidata se posicionou acusando o site de ser parcial.

“O único modo de considerarmos sua participação na rodada de entrevistas é ressignificar a impressão de parcialidade apresentada pelo seu veículo, apresentando uma cobertura semelhante a rede nacional que está noticiando os casos de rachadinhas do Senador Davi Alcolumbre com provas contundentes, vídeos e comprovantes do portal transparência.

Somente desta forma seu site poderá apresentar para a população amapaense uma visão geral, real e objetiva dos candidatos”.

Nota do editor: Na verdade, não existe cobertura da imprensa nacional sobre supostas rachadinhas, com exceção de uma reportagem da rádio Jovem Pan, que já foi reproduzida pelo Portal SN, e que está sendo contestada judicialmente pelo senador.

Além disso, não existe nenhuma investigação contra o parlamentar, que reagiu à matéria da Jovem Pan lembrando que na verdade quem é alvo de investigação por rachadinhas é o marido da candidata, o prefeito Furlan. O processo tramita em segredo de justiça desde 2016.

Ao decidir não participar da sabatina, Rayssa abre mão de dizer o que pensa a seus eleitores e abusa perigosamente da estratégia de se esquivar de entrevistas ao vivo, assim como fez na TV Amapá, CBN, G1, TV Equinócio e Band. Será que todos esses veículos também estão fazendo coberturas parciais, ou o motivo é outro?