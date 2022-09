Acompanhe a análise de Samuel 8

Bom dia! O povo de Israel fez um pedido doloroso a Samuel, que já estava bem idoso. Os israelitas queriam um rei no lugar de Deus. Apesar de ser um profeta abençoado e grande líder, Samuel não conseguiu criar seus filhos no caminho de Deus e não poderia deixar um deles em seu lugar. O povo queria uma mudança, um homem comandando tudo, deixando Deus para trás. Acompanhe a análise de Samuel 8 no canal Reaviados por Sua Palavra, e tenha uma ótima quarta-feira com o nosso Senhor Jesus!