Deputada estadual: Sila Souto defende humanização do atendimento e qualificação da mulher

A empresária milita há mais de 20 anos na política

INFORMATIVO DE CAMPANHA

Pela primeira vez em 20 anos de atuação política, a empresária Sila Souto, de 50 anos, decidiu sair dos bastidores para deixar sua marca na vida pública. Ela é uma das grandes apostas do Republicanos para renovar a Assembleia Legislativa.

Além de ser empresária dos segmentos da estética, imobiliária e de transporte por aplicativo, essa macapaense agora busca uma cadeira no parlamento com um objetivo: indicar emendas e leis que ajudem a humanizar o atendimento às mulheres. E experiência política é o que não falta.

Sila é solteira, empresária, macapaense, nascida e criada no Bairro Perpétuo Socorro, na zona leste de Macapá, mas há alguns anos é moradora do tradicional Bairro do Trem.

Durante 20 anos, ela atuou nos bastidores. Foi secretária municipal do Partido Progressista e secretária da Mulher no Solidariedade, além de conselheira do setor pesqueiro no Sebrae.

Tecnóloga em estética, ela é proprietária de um dos centros de estéticos mais famosos do Amapá, investe no setor imobiliário e mais recentemente em mobilidade urbana, por meio do novíssimo aplicativo de transporte “Vamo”.

Este ano, Sila Souto recebeu convite da deputada federal Aline Gurgel (REP) para concorrer a uma vaga de deputada estadual, especial por seu dinamismo e sensibilidade com a luta das mulheres.

Sila realiza atividades sociais em estética para mulheres com o objetivo de trabalhar a autoestima, e é nesse viés que ela criou um projeto chamado “Espaço Solidário”.

“Ganhando ou não a eleição, vamos realizar esse projeto ainda este ano. O Espaço Solidário está sendo preparado para oferecer atendimento estético, academia, cursos profissionalizantes e até atendimentos ginecológicos e odontológicos, tudo de forma gratuita”, adianta a empresa.

Na Assembleia Legislativa, Sila pretende indicar as emendas parlamentares para fortalecer os serviços de atendimento à mulher e em projetos que estimulem o empreendedorismo, a qualificação e a humanização do atendimento.

Sila é a chance de renovar a Assembleia Legislativa, com o número 10123.