Deputado federal: Kassyo Ramos diz que o desenvolvimento depende de renovação

Aos 43 anos, ele se tornou presidente nacional do PTB

INFORMATIVO DE CAMPANHA

Aos 43 anos, o empresário e administrador amapaense Kassyo Ramos saiu dos bastidores da política para se tornar uma das maiores lideranças do Amapá e do país, ao passar a presidir nacionalmente uma das legendas mais conhecidas do Brasil, o PTB. Agora, em 2022, ele concorrerá pela segunda vez a uma cadeira na Câmara dos Deputados.

Kassyo é flamenguista, amapaense de coração, mas paraense por nascimento, e se tornou um dos principais aliados do candidato ao governo pelo PSD, Jaime Nunes.

“Você tem sido importante, estimulante e nos dá a força que a gente precisa. É muito bom ter pessoas como você que nos contagiam, diz o que pensa e faz com que a gente se sinta acolhido”, resumiu Jaime durante o lançamento de sua candidatura ao governo, em julho.

Mesmo sem mandato, a capacidade de dialogar faz com que Kassyo Ramos tenha trânsito fácil em Brasília, onde é recebido por ministros do Judiciário, do governo, parlamentares e até pelo presidente. Ele consegue fazer pontes que ajudam a destravar situações no Amapá.

Esta semana, no entanto, o presidente nacional do PTB precisou ingressar no Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a inclusão do partido na ação que discute o piso nacional da enfermagem, conquista da categoria após anos de discussão no Congresso Nacional.

Na semana passada, no entanto, o ministro Roberto Barroso, do STF, concedeu liminar à Confederação Nacional da Saúde, entidade que reúne as empresas do setor. A confederação alega que o piso causará impacto financeiro que poderá gerar demissões em massa.

“O piso foi uma decisão que o Congresso Nacional chancelou, e o ministro Barroso de forma monocrática suspendeu. Se obtivermos essa vitória, os salários de todos os profissionais de enfermagem voltarão, e é isso que o PTB quer. O PTB abraçou essa causa”, definiu Kassyo.

Kassyo Ramos vem fazendo uma campanha baseada em propostas que incluem o desenvolvimento econômico como a principal saída do Amapá. Para isso, diz ele, será necessário renovar de verdade, permitindo que novas lideranças comprometidas surjam.