Desfiles de 7 de setembro ocorrerão na Avenida FAB

Após dois anos sem que ocorressem, por conta da pandemia de covid-19, os desfiles cívicos de 7 de setembro estão de volta e ocorrerão na Avenida Força Aérea Brasileira (FAB), principal via da capital do Amapá.

Além de escolas da rede pública, participarão da programação o Exército Brasileiro e as forças policiais do Estado. Assim como a última edição, em 2019, a Avenida FAB receberá as tropas e viaturas das forças de segurança para o evento, que inicia às 9h.

O desfile ocorrerá entre as ruas Odilardo Silva e São Joséa A revista da parada militar será entre as ruas Hildemar Maia e Odilardo Silva, e a área de concentração ficará na avenida Procópio Rola, paralela à FAB. A Praça do Barão será a área destinada ao escoamento e dispersão das tropas e viaturas.

Uma das novidades deste ano é o desfile dos alunos de escolas de Gestão Compartilhada Militar com a Polícia Militar (PM/AP) e Corpo de Bombeiros (CBM/AP), que ocorrerá junto com estas instituições.

Este ano a celebração marcará as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil. A data comemorada oficialmente para a emancipação do Brasil é 7 de setembro de 1822, quando ocorreu o evento histórico conhecido como “Grito do Ipiranga”, proferido por D. Pedro às margens do riacho Ipiranga, em São Paulo.

Trânsito

Na próxima segunda-feira, 5, a área entre as ruas Odilardo Silva e Eliezer Levy, onde ocorrerá a montagem das arquibancadas para o público e; entre as ruas Eliezer Levy e General Rondon, onde será montado o palco para instalar o dispositivo e cerimonial, será isolada.

Já a partir da meia-noite da quarta-feira, 7, todo o percurso do desfile, a partir do cruzamento com a rua Hildemar Maia até a rua São José ficará interditado.

O esquema de controle e gerenciamento do tráfego será realizado pela Companhia de Trânsito de Macapá (CTMac) com apoio da PM/AP.