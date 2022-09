Detento do regime domiciliar é executado com 10 tiros

Ele foi morto quando trafegava em uma moto pela rodovia federal BR-210, no Bairro Açaí, zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um suspeito de 28 anos foi morto a tiros na noite desta quarta-feira (31), quando trafegava pelo Bairro Açaí, na zona norte de Macapá.

Testemunhas disseram à polícia que os disparos que acertaram Lucas Pantoja Mendes, o Lucas Branco, partiram de dentro de um carro branco, provavelmente modelo Gol, com mais de um ocupante.

A vítima seguia pela pista de rolamento da rodovia federal BR-210 mais próxima do posto de combustíveis Açaí, quando passou a ser alvo do atirador. Quando o socorro médico chegou ao local, já não havia mais nada a ser feito.

Próximo ao corpo, foram encontradas várias cápsulas espalhadas pelo chão, além de um simulacro (réplica) que ele tinha na cintura. A moto em que Lucas Branco estava, caiu um pouco mais à frente do corpo.

Os peritos confirmaram que a vítima foi atingida com pelo menos dez tiros de pistola calibre 380. A maioria dos disparos certaram a região das costas.

De acordo com o tenente Adriano, do 2º Batalhão da PM, Lucas Branco era detento do sistema penal amapaense e cumpria pena no regime aberto domiciliar. Ele tinha passagens pelos crimes de tráfico de drogas, roubo e porte ilegal de arma de fogo.

“Ele estava com uniforme de escola e com uma mochila com material escolar. Possivelmente ocorreu um acerto de contas”, comentou o oficial da PM.

O delegado Celso Pacheco e os investigadores da Delegacia de Homicídios estiveram na cena do crime, ouviram testemunhas e coletaram provas que ajudarão na identificação dos autores do crime.

Uma das suspeitas é que a execução pode estar relacionada com a morte de Renato Rodrigues, conhecido como Mortadela, assassinado a tiros na semana passada, no Bairro Jardim Felicidade 2, na porta de uma boca de fumo, possivelmente por membros de facção.

A polícia também investiga a informação de que Lucas Branco exerceria a função de pistoleiro da facção a qual pertencia. Ele seria o matador que cumpria as ordens de execução de rivais.