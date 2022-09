Di Miceli é indicado ao Prêmio Profissionais da Música

Cantor e compositor do Amapá concorrerá em três categorias

O cantor, compositor e músico amapaense, Enrico Di Miceli, foi indicado, em três categorias, ao 7ª Prêmio Profissionais da Música.

Com três discos gravados, canções compostas com parceiros de todo o país, o artista vive um novo momento em sua carreira.

As indicações ao Prêmio vieram do disco “Timbres e Temperos”, o terceiro álbum da carreira, lançado em 2021, em parceria com o poeta, escritor e cantor paraense Joãozinho Gomes e a cantora amapaense Patrícia Bastos.

A obra tem direção do músico e compositor paulistano Dante Ozzetti, autor dos arranjos, e produção executiva de Clicia Vieira Di Miceli. O repertório do disco é composto por ritmos do Amapá, como o batuque e o marabaixo, e fusão de gêneros musicais da vizinha Guiana Francesa, como o zouk.

O artista concorre nas categorias: Criação/Norte/Cantor; Criação/Norte/Autor(es)/Música e Letra; e Convergência/Norte/Videoclipe, com a música “Dançando com Oxum”.

A votação, iniciada no último dia 14, irá até 29 de setembro, no site do Prémio www.ppm.art.br. É preciso fazer um breve cadastro antes.

Trajetória

Enrico Di Miceli é musicista paraense radicado no Amapá. Ele é um dos grandes nomes da música regional amapaense. Começou a tocar e compor no final dos anos 80, se apresentando em bares de Belém (PA) e festivais do Norte do Brasil.

Enrico Di Miceli gravou três álbuns: o “Amazônica Elegância” (2010), em parceria com o poeta Joãozinho Gomes, “Todo Música” (2019), solo com participações de vários renomados parceiros e “Timbres e Temperos” (2021). Sua música já cruzou a fronteira, através de shows realizados na Guiana Francesa (FRA).