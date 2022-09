Dinheiro e material de propaganda são apreendidos em Oiapoque

Dinheiro chegou num avião

Por SELES NAFES

Policiais civis, militares e rodoviários federais apreenderam dinheiro e material de campanha do candidato ao governo do Estado, Jaime Nunes (PSD), no município de Oiapoque, a 590 km de Macapá. Segundo fontes da polícia, o dinheiro chegou em um avião.

A apreensão ocorreu por volta das 6h desta sexta-feira (23). As equipes estavam atuando junto com policiais rodoviários numa barreira da Operação Hórus quando avistaram uma aeronave em aproximação para pousar no aeroporto da cidade.

Os policiais, que já tinham a informação de que estaria chegando dinheiro em Oiapoque para a compra de votos, se deslocaram até o aeroporto e abordaram uma pessoa que desembarcou da aeronave.

Na revista, dentro de uma mochila, os policiais encontraram maços de dinheiro em notas de R$ 100 (que totalizaram R$ 30 mil) e material de campanha de dois candidatos. A polícia não divulgou nomes, mas o Portal SelesNafes.Com apurou que se tratam de Jaime Nunes e da candidata a deputada federal Sandra Lacerda (Podemos).

Além do dinheiro e do material de propaganda, os policiais encontraram formulários com a logo do Podemos com espaços para o preenchimento de nomes, endereços e números de títulos eleitorais.

O material foi levado para a sede da Polícia Federal.