Dissidência aumenta ruptura entre Capi e Furlan, só que não

Candidato a deputado federal Zé Roberto anunciou apoio a adversária de Capi, Rayssa Furlan

Por SELES NAFES

Por essa o presidente do PSB e candidato ao Senado, João Capiberibe, não esperava. Um dos principais quadros do partido em Santana declarou voto a Rayssa Furlan (MDB). E uma das explicações pode estar nos tratamentos diferentes que Zé Roberto e Camilo Capiberibe receberam dentro da legenda.

É simples: os dois disputam o mesmo cargo, o de deputado federal. Lembrando que quanto mais votos a legenda tiver, mais chances ela tem de conquistar uma cadeira. Lembrando que este ano o coeficiente eleitoral para deputado federal é de cerca de 50 mil votos.

Ignorando a necessidade de turbinar as candidaturas do PSB para alcançar esse número, o presidente do partido decidiu apostar quase todas as fichas no filho, Camilo Capiberibe, que já é deputado federal e tenta a reeleição. Para isso, Camilo recebeu do fundo eleitoral quase R$ 2,6 milhões para fazer a campanha. Enquanto ao companheiro Zé Roberto coube apenas R$ 250 mil, menos de 10%.

Como principal efeito colateral dessa escolha veio a dissidência. Ontem (21), Zé Roberto fez um evento com apoiadores para anunciar a adesão dele à campanha de Rayssa, que já tinha virado alvo de Capi desde quando Furlan passou a pedir votos para a esposa a eleitores do PSB.

Capi reagiu lembrando que Rayssa é a candidata de Sarney, e que ela não aceita participar de entrevistas por um suposto despreparo para o cargo.

Ao que tudo indica, a aliança entre Capi e Furlan caminha pra uma ruptura, só que não.

Apesar de tudo, o prefeito de Macapá não exonerou nenhum nome indicado por Janete Capiberibe, exatamente para ter um argumento que depois da eleição poderá ser usado para a reaproximação. Afinal, depois de 2 de outubro começa a campanha de reeleição de Furlan, e ele vai precisar de novo do PSB.