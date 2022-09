‘Diziam que a saúde não tinha jeito’, diz Clécio ao receber homenagem de ostomizados

Os ostomizados dependem de bolsas que recebem excrementos e urina

O candidato ao governo do Amapá pelo Solidariedade, Clécio Luís, foi homenageado pela Associação de Ostomizados, entidade que reúne pacientes que precisam usar bolsas de colostomia para ter uma vida normal. A associação avaliou que, como prefeito, Clécio investiu em tecnologia e equipe técnica para dar tratamento humanizado aos pacientes.

Os ostomizados são pessoas, com graves problemas intestinais, que passam por cirurgias para o implante de bolsas que recebem excrementos e urina.

Clécio recebeu um certificado de mérito em reconhecimento ao trabalho desenvolvido como prefeito de Macapá.

“Estou muito honrado. Vou guardar esta cerimônia no coração. Sempre foi um sonho, todo mundo dizia que a saúde não tinha jeito. E nós mostramos que sim, a saúde tem jeito. Na nossa gestão nós usávamos o melhor material que tinha no mercado, a bolsa de ostomia 3M para os ostomizados. E agora nós temos o mesmo propósito, só que com mais experiência. Nós queremos mudar a saúde do Amapá”, reforçou Clécio.

A homenagem ocorreu na sede da Associação dos Ostomizados do Amapá. Clécio recebeu das mãos de Rosilete do Carmo, Presidente da Associação local e também Vice-Presidente do Movimento dos Ostomizados do Brasil, a certificação pelo trabalho prestado.

Rosilete lembrou que o então prefeito, assim que soube das dificuldades enfrentadas pelos pacientes, determinou a compra emergencial de material necessário para tratamento, e uma licitação garantiu que não faltasse mais material.

A prefeitura também criou um programa que dava atendimento em domicílio aos ostomizados, com uma equipe de médicos, enfermeiros e psicólogos.