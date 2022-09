‘Domicílio’ derruba candidato mais rico do Amapá

Otavio Fakuri era candidato a primeiro suplente do pastor Guaracy (PTB) ao Senado

Por SELES NAFES

O candidato mais rico dessa eleição no Amapá, o empresário Otavio Fakhouri, teve o registro de candidatura a suplente de senador negado na tarde desta quarta-feira (12), pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE). A corte entendeu que o domicílio eleitoral é irregular.

Fakhouri era candidato na chapa de Guaracy Júnior (PTB). O MP Eleitoral ingressou com ação de impugnação afirmando que ele não tem qualquer laço com o Amapá. As empresas e residências dele ficam em outros estados, e até a transferência de domicílio teria sido realizada na véspera do fim do prazo.

Hoje (12), como parte do processo que analisou o pedido de registro, a justiça realizou uma inspeção no endereço que Fakhouri informava ao TRE. Uma advogada de São Paulo e o advogado do Amapá, Paulo Melém, fizeram a sustentação oral da defesa negando a fraude, e alegando que o empresário se filiou ao PTB do Amapá em dezembro de 2021, mesma época em que alugou a residência.

“Não é o domicílio de tempo integral, mas é o imóvel que ele usa quando está em Macapá. Ele pretende investir no setor imobiliário daqui”, disse a advogada.

O relator do processo, o juiz Paulo Madeira, informou que o empresário não tem qualquer investimento no Amapá, mesmo sendo um grande empresário. E que ele disse em depoimento que pretende investir no Amapá. O magistrado, no entanto, ponderou afirmando que isso não passa de uma mera expectativa que não cria vínculo com o estado. Paulo Madeira votou pelo indeferimento da candidatura, e foi acompanhado por unanimidade.

Otávio Fakhouri declarou ao TRE possuir um patrimônio de R$ 123 milhões, a maior parte em imóveis, investimentos, participações empresarial e veículos.

Guaracy Júnior terá que indicar agora outro candidato como suplente ainda nesta semana. Não foi a primeira vez que ele tentou criar uma candidatura do nada. Até abril, o pastor líder das igrejas do Evangelho Quadrangular era o principal apoiador da candidatura da então ministra Damares Alves também ao Senado. O suposto domicílio eleitoral dela, na zona sul, virou meme nas redes sociais.