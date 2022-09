Dupla ataca militares do Bope em área de ponte e acaba morta

Operação ocorreu no Bairro Araxá, zona sul de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Dois homens morreram baleados durante operação da Polícia Militar nesta madrugada (15), no Bairro Araxá, zona sul de Macapá. O confronto entre o Bope e os suspeitos ocorreu por volta 2h50, numa região periférica conhecida como Zeca Diabo.

O oficial responsável pela ação informou que os militares faziam incursões a pé pelas passarelas quando foram atacados a tiros por vários indivíduos que estavam reunidos numa ponte conhecida como PCA, dando início à troca de tiros.

Ainda segundo a autoridade policial, um dos homens invadiu uma casa e, lá, foi atingido depois de insistir em atirar contra os militares. Cessado o tiroteio, mais um integrante do grupo foi encontrado morto numa área de lago. Os demais conseguiram fugir pela área de ressaca.

Com os suspeitos, ainda não identificados, os policiais disseram ter encontrado dois revólveres calibre 38, 23 porções de cocaína e 6 de maconha, o fato foi comunicado ao delegado plantonista do Ciosp do Pacoval.