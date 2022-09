Durante mandato de vice-governador, fortuna de Jaime cresceu R$ 14 milhões

O patrimônio total declarado é de R$ 35 milhões, sendo que R$ 14 milhões ocorreram entre 2018 e 2022, quando ele já era vice-governador

Por SELES NAFES

O empresário Jaime Nunes (PSD) é o candidato mais rico concorrendo ao cargo de governo do Estado nas eleições deste ano. Dono de uma rede de lojas e sócio em outros empreendimentos de grande porte, o atual vice-governador do Amapá apresentou declaração de bens no valor de R$ 35,7 milhões.

O relatório apresentado por ele ao Tribunal Regional Eleitoral, uma obrigação de todos os candidatos que buscam o registro para concorrer, detalha superficialmente como a fortuna está dividida.

Dos R$ 35,7 milhões, a maior parte (R$ 25 milhões) está distribuída em participações societárias em diversas empresas. Ele também declarou possuir mais de R$ 4 milhões em aplicações e R$ 6 milhões provenientes de um empréstimo.

O valor da fortuna declarada demonstra um crescimento de patrimônio na comparação com os bens declarados por ele em eleições passadas.

Em 2010, quando concorreu ao cargo de vice-governador, por exemplo, o empresário declarou um patrimônio de R$ 5,6 milhões. Em 2018, o valor saltou para R$ 21,8 milhões, sendo metade em participações empresariais.

Entre 2018 e 2022, período em que acumulou a função de empresário e vice-governador, o crescimento foi de quase R$ 14 milhões.

Interlocutores do candidato têm dito que depois da declaração de bens ter sido apresentada ao tribunal, Jaime teria deixado a sociedade em todas as empresas após uma negociação de venda.

Os valores e condições da suposta venda das participações societárias não foram revelados e nem confirmados pelo Portal SN. Portanto, oficialmente, continua valendo o que ele declarou este mês à justiça eleitoral.