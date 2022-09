“Ele perguntou se eu sabia assinar meu nome”, diz ativista negra

Do movimento negro, Alzira Nogueira é candidata à deputada estadual no Amapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Quem é negro no Brasil sabe o que é passar por situações de constrangimento ou mesmo sofrer ataques. Aos 50 anos, a ativista do movimento negro Alzira Nogueira, que é candidata à deputada estadual pelo PSOL, contou uma dessas situações que passou e falou ao Portal SelesNafes.com sobre como funciona o racismo estrutural e como combatê-lo.

“Eu tinha acabado de me formar, na verdade, eu tinha acabado de concluir o mestrado, e fui levar o currículo para uma instituição aqui, de Macapá, que estava precisando de uma consultoria em uma área em que eu trabalhava. Cheguei nessa instituição e fiquei esperando na recepção e um rapaz que estava recebendo documentos, ele perguntou se eu sabia assinar meu nome”, contou Alzira.

A situação é recorrente e ela não tem dúvida de que a pergunta só foi feita por ela se tratar de uma mulher negra.

Alzira fez-se militante desde muito cedo. Primeiro, no movimento estudantil. Depois, no negro, popular e de mulheres. Assim aprendeu a enfrentar essas situações. Mesmo assim, o racismo fere, machuca e em muitas vezes também mata, revela.

“O que tira da gente a condição de ocupar qualquer lugar na esfera de vida e de existência social pras mulheres negras é a falta de oportunidade. É a ideologia do racismo confinando essas mulheres nessa condição subalterna de existência. É isso que precisa ser rompido”, asseverou a candidata.

Como uma das principais organizadoras da Central Única das Favelas (Cufa) no Amapá – de onde licenciou-se para concorrer nestas eleições –, Alzira é parte da campanha nacional de conscientização que a entidade tem realizado: no Brasil, mesmo com a maioria do povo sendo de negros e mulheres, a cada 100 candidatos eleitos, menos de 3 são mulheres negras.

Seguindo o legado de mulheres como Marielle Franco – vereadora assassinada no Rio de Janeiro (RJ) – a assistente social, funcionária do Ministério Público do Amapá, ativista e mulher de luta, é uma novidade no cenário eleitoral amapaense.

Abalar as estruturas é justamente o que ela e a moçada que lhe acompanha querem.