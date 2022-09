Em assalto, vigilantes de habitacional em construção ficam amarrados

Obra, que fica localizada na Avenida Vila dos Oliveiras, na zona sul de Macapá, foi invadida por quatro homens encapuzados.

Centenas de metros de fios elétricos e outros objetos foram roubados do Conjunto Habitacional PAC Aturiá, que está em construção para abrigar 512 famílias de baixa renda de Macapá.

A obra, que fica localizada na Avenida Vila dos Oliveiras, Bairro Pedrinhas, na zona sul de Macapá, foi invadida por quatro homens encapuzados, que surpreenderam e renderam os dois vigilantes, contratados justamente para evitar roubos e furtos dos materiais de construção.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), as duas vítimas contaram à Polícia Militar do Amapá que foram amarradas e colocadas de frente para uma parede.

Do local, os bandidos teriam levados equipamentos de radiocomunicação, um celular de uma das vítimas, e uma grande quantidade cabos de eletricidade.

Os vigilantes informaram, ainda, que um veículo prestou apoio aos criminosos. No entanto, as testemunhas não souberam informar as características do carro, pois estavam de costas e amarrados.

A PM fez incursões nos arredores e em bairros vizinhos, mas nenhum suspeito foi encontrado.

Foto: Ascom/GEA