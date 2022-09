Em plenária com professores, Clécio anuncia plano de obras da educação

No fim de semana o candidato também participou uma bandeirada na orla de Macapá

Compartilhamentos

O candidato ao governo pelo Solidariedade, Clécio Luís, participou neste fim de semana de mais uma plenária para a composição do plano de governo. Desta vez, o encontro foi com servidores da educação.

Clécio, que também é professor, falou das estratégias que pretende implantar na educação e destacou a valorização dos profissionais com o cumprimento da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários, além de lançar um plano de obras da educação. Esse investimento incluirá a construção, reforma e ampliação do número de salas de aula.

Ele também disse que pretende expandir o atendimento nos Centros de Educação Profissional e no Ensino Médio, garantindo formação de nível técnico e profissionalizante, além de transformar o Centro de Língua Francesa Danielle Mitterrand num centro de línguas estrangeiras.

“Eu, como professor entendo que pra melhorar a educação é necessário um conjunto de fatores que inclui a valorização dos profissionais, reestruturar as escolas e capacitação. Nós vamos fazer tudo isso. Quando assumi a gestão como prefeito, prometi construir creches e entreguei. Além disso, o IDEB que tinha indicador de 2,9%, atingiu 5%. Então da mesma forma que mudei a educação de Macapá, vou transformar a educação do Amapá”, assegurou.

Clé

Clécio recebeu dos educadores uma carta compromisso com várias reivindicações, entre elas valorização do servidor, da comunidade escolar e a infraestrutura das escolas.

No domingo (5), Clécio participou de uma bandeirada na orla de Macapá na companhia do candidato ao Senado, Davi Alcolumbre.