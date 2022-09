Em Santana, Jairo visita área portuária diz que trabalhadores estão abandonados

Candidato do PCO defende a construção de um novo porto público

O candidato ao governo do Amapá pelo PCO, Jairo Palheta, visitou o Porto de Santana neste fim de semana. Na área de embarque e desembarque de passageiros ele criticou as condições de trabalho dos estivadores e dos pequenos comerciantes do entorno.

Para Jairo Palheta, é nítida a negligência do município de Santana e principalmente do governo do Amapá. Jairo defende a construção de um porto público no valor de R$ 28 milhões e organizar em cooperativas os trabalhadores como catraieiros, carreteiros, ambulantes e comerciantes.

Esses trabalhadores também ficariam encarregados de administrar o Porto de Santana em cooperativas. O governo do Estado entraria com o apoio técnico e financiamento após a entrega da obra.

Os trabalhadores disseram que o poder público tem se preocupado apenas com a área do porto que é usada para a exportação de minério, enquanto que os catraieiros que trazem açaí e demais produtos ficam abandonados, apesar da grande quantidade de postos de trabalho.

“Para cada emprego que é gerado no porto de exportação de minério existem outros 30 no porto de embarque e desembarque. Portanto, entende-se que a prioridade deve ser a melhoria da estrutura da área que compreende o embarque e desembarque de passageiros para que esses trabalhadores tenham qualidade de vida e ambiente digno, pois são cidadãos pagadores de tributos”, disse Jairo.