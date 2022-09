Empresário é preso por agredir funcionários do Detran

Vagner José teria tentado impedir que servidores revitalizassem a sinalização da Avenida FAB

Compartilhamentos

Por LEONARDO MELO

Um empresário foi preso em flagrante, na madrugada deste sábado (3), acusado de agredir funcionários do Detran, em Macapá.

De acordo com informações apuradas pelo Portal SelesNafes.Com, a confusão começou quando o empresário Vagner José Pantoja, conhecido nas redes sociais como “Vaguininho”, abordou uma equipe do Detran que revitalizava a sinalização de trânsito na Avenida FAB, no Centro de Macapá.

Demonstrando muito nervosismo, o empresário ordenou que a equipe se retirasse do local alegando que a empresa dele é que detém o contrato com a prefeitura de Macapá para sinalizar a capital.

A equipe do Detran se recusou a deixar o local, deixando o empresário ainda mais nervoso. Um dos servidores filmou o descontrole do empresário que xingou os funcionários e bateu no capô da picape do órgão. Segundo relatos da equipe, um dos funcionários teria sido agredido com um tapa pelo empresário, mas o vídeo não mostra esse momento.

A Polícia Militar foi chamada pela equipe do Detran, e o empresário foi conduzido para o Ciosp do Pacoval, onde teve confirmada a prisão em flagrante.

Procurado, o diretor do Detran, coronel Furtado, confirmou a ocorrência e a prisão em flagrante, e disse que o departamento se colocou à disposição para assessorar os servidores interessados em tomar medidas judiciais cíveis contra o empresário, que foi encaminhado para audiência de custódia.

Acordo

O diretor informou que a equipe fazia a revitalização da pista para preparar o local para os desfiles de 7 de Setembro, e que isso foi acordado em reunião com representantes da CTMac, Detran e outros órgãos envolvidos na organização do evento.

“Nós temos tinta amarela, então ficou combinado que vitalizaríamos o centro da pista e a CTMac com tinta branca faria o bordo”, explicou o diretor.