Estado inicia asfaltamento da Rodovia Norte-Sul

Via que liga a zona oeste à zona norte de Macapá está sendo preparada para receber cada asfáltica.

Começou na quinta-feira a pavimentação asfáltica da Rodovia Norte-Sul, que liga a zona oeste à zona norte de Macapá.

A primeira etapa, feita pelo Governo do Amapá, consiste na colocação da camada de piche, necessária para a via receber o asfalto. Após esse processo, a próxima fase será o asfaltamento da rodovia, previsto para ocorrer nos primeiros dias de outubro.

O Estado também implementa sistema de esgoto, terraplenagem, drenagem e limpeza e construção de calçadas para pedestres.

O projeto de urbanização da Norte-Sul contempla sete quilômetros de extensão, com iluminação, ciclovia, passeio público e pista de cooper.

De acordo como o secretário de estado dos transportes, Benedito Conceição, para que o asfalto tenha mais resistência, a imprimação é essencial para evitar o acúmulo de água na rodovia.

“Antes dessa etapa, fizemos a retirada do solo mole, implementação de duas galerias subterrâneas, que são essenciais para a passagem da fauna e drenagem da rodovia, além do aterro. O asfalto já é a parte final da obra. Esperamos entregar a Norte-Sul até o final deste ano”, disse o gestor.

Outra importante obra de infraestrutura que está em fase de acabamento é o Viaduto da Integração, na Rodovia Duca Serra.

O Governo do Estado já iniciou a fundação do muro que sustentará as rampas de acesso ao elevado. As primeiras placas de concreto já estão sendo implementadas – essas estruturas darão acesso às pistas do elevado no sentido Macapá/Santana/Macapá.

Quando concluído, o elevado vai interligar as rodovias Norte-Sul e Duca Serra, facilitando o deslocamento na Região Metropolitana de Macapá, com a capacidade de comportar, diariamente, mais de 100 mil veículos.

As obras da Norte-Sul e Viaduto da Integração estão orçadas em R$93,3 milhões, dos quais R$22 milhões foram articulados pelo senador Davi Alcolumbre (DEM) junto à bancada federal do Amapá.