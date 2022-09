Exames: Promed se consolida entre os mais modernos laboratórios do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

A Clínica Promed já tem espaço conquistado como um dos melhores centros de consultas de especialidades médicas do Estado, e já realizava exames laboratoriais desde 2014. Mas agora, com investimento pesado em novos equipamentos e mão de obra super especializada, a empresa se consolida como um dos mais modernos laboratórios de análises clínicas do Amapá.

O laboratório da Promed funciona dentro da própria clínica, e ao longo dos anos teve sua eficiência aferida e certificada pelo Programa Nacional de Controle de Qualidade, da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas.

Entre as máquinas que permitem análises rápidas e precisas, está o equipamento automatizado de hematologia, que faz a leitura do hemograma completo; e o equipamento automatizado de bioquímica, que realiza exames de colesterol, amilase, lipase, ureia, creatinina, ácido úrico, triglicerídeos, albumina, TGO, TGP e outros que normalmente os laboratórios do Amapá costumam enviar para outras capitais, causando demora aos pacientes no recebimento dos resultados.

No laboratório da Promed, os resultados de todos os exames são inseridos automaticamente no sistema interfaciado da clínica, permitindo que os médicos possam acessá-los durante a consulta com o paciente.

O laboratório da Promed é operado por biomédicas e dá oportunidade para estudantes em formação, funcionando de segunda a sábado. O local também a unidade da clínica que funciona na zona norte de Macapá.

Veja no canal SNTV a qualidade dos equipamentos, da equipe e o que essa modernização significa para a Promed e o setor de saúde privada do Amapá.

Contatos

Unidade Centro – Av. FAB, 1907

Unidade Zona Norte – Rua. Ananindeua, 609 – Infraero II

(96) 3223-1477

(96) 99186-4319 (somente mensagem de WhatsApp).