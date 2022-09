Filho confunde pai com caça e atira; vítima não resiste

INTERIOR DO AMAPÁ

Autor do disparo foi levado para UBS de Santa Luzia em estado de choque. Tragédia ocorreu na comunidade de Inajá, distrito da zona rural de Macapá.

Um homem de 56 anos foi morto, por acidente, pelo próprio filho durante uma caçada no interior do Amapá. A tragédia ocorreu na noite de sábado (17), na Localidade do Inajá, região do Pacuí, zona rural de Macapá.

Policiais militares da base de Santa Luzia do Pacuí souberam do ocorrido por Whatsapp e se deslocaram até o Inajá.

De acordo com relatório do Centro Integrado de Operações da Defesa Social (Ciodes), pai, filho e sobrinho haviam saído para caçar. À noite, por volta de 21h, o filho confundiu o pai com uma caça e efetuou um disparo.

Clodoilson Souza de Oliveira, de 56 anos, morreu no local. O filho dele, que tem 20 anos, foi conduzido para a unidade de saúde em estado de choque. Foi preciso sedá-lo. Por isto, não foi possível conduzi-lo à delegacia para prestar esclarecimentos.

A Polícia Científica foi até o local do ocorrido, levada pelo sobrinho. Após a perícia, os peritos removeram o corpo de Clodoilson.

A PM apresentou as armas levadas na caçada no Ciosp do Pacoval, em Macapá.