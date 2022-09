Ouça a análise de Samuel 2

Compartilhamentos

Bom dia! O capítulo 2 de Samuel começa com o cântico de Ana, mãe de Samuel. As mulheres, aliás, tiveram papel de destaque em muitas histórias contadas pela Bíblia. Este trecho compara as condutas tão diferentes entre Ana e Eli na criação com os filhos. Eles tiveram criações e destinos bem diferentes. Ouça a análise deste capítulo com o pastor Josué de Almeida, e tenha uma ótima quinta-feira com o nosso Senhor Jesus Cristo!