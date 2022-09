Foragido é flagrado ao passar cocaína para detento do semiaberto

Flagrante ocorreu na área externa, conhecida como pocilga, do Iapen, na zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido foi flagrado pela Polícia Penal tentando repassar quase meio quilo de drogas a um detento que estava trabalhando na pocilga – como é conhecida a área externa – do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).

A apreensão do entorpecente, supostamente cocaína, ocorreu nesta quarta-feira (31), antes do amanhecer, por volta de 5h50.

Wagner Cruz Rodrigues cumpre pena por homicídio qualificado e estava fazendo limpeza na pocilga quando dele se aproximou Cleiton Matheus Silva da Silva, que responde pelos crimes de roubo e furto e era procurado pela Justiça do Amapá.

Eles não sabiam, mas estavam sendo observados por policiais penais de plantão, que cercaram a área e conseguiram dar o flagrante.

O foragido capturado e o detento do semiaberto foram apresentados no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Pacoval.

O delegado plantonista Dante Ferreira informou que a dupla foi autuada e passará a responder, também, por tráfico de drogas.

“Agora, ambos ficarão encarcerados novamente, o foragido, que foi recapturado, e o interno do semiaberto, que possivelmente perderá essa progressão de regime pela prática e regredirá ao fechado novamente”, comentou o delegado.

Os dois criminosos seguem ainda hoje de volta para o Iapen.