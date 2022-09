Forças policiais encontram 16 kg de drogas enterrados sob caroços de açaí

Apreensão teve ajuda do Canil do Bope e ocorreu no Bairro Cidade Nova, na zona leste de Macapá, após denúncia anônima.

Por OLHO DE BOTO

Uma denúncia sobre um carro transportando traficantes pela Rua Ariosvaldo Coelho Caxias, no Bairro Cidade Nova, zona leste da capital, resultou na apreensão de 16 kg de drogas, na madrugada desta sexta-feira (9). Os traficantes conseguiram escapar, mas tiveram prejuízo.

O entorpecente estava enterrado no quintal de uma casa localizada numa área periférica do bairro. A ação policial ocorreu por volta de 2h e contou com o trabalho integrado do canil do Bope, 1º e 6º Batalhões da PM, além da Força-tarefa de Segurança Pública, criada para combater o crime organizado no Estado do Amapá.

O veículo denunciado não foi encontrado, mas, na chegada das viaturas ao local indicado na denúncia, um suspeito correu e conseguiu escapar pelos fundos de um quintal alagado.

Lá, com auxílio de um cão farejador, os policiais localizaram um isopor, escondido em meio a caroços de açaí. Dentro do recipiente estavam porções de cocaína, crack e tabletes de maconha.

A suspeita é de que a droga seria comercializada por uma facção criminosa que atua na região. O entorpecente foi levado para a sede da Polícia Federal, que agora dará prosseguimento às investigações.